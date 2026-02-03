ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」は5日目を迎える。「イイ値」担当の坂元真一記者は定松勇樹（24＝佐賀）に勝負を託した。苦境を乗り越えた。定松は3日目終了時点で得点率19位。勝負駆けの4日目1Rを4着とし、黄信号がともったが、7Rで3コース捲りを決めて準優進出を果たした。初日の2R、カドから捲るも2Mで転覆。思わぬ船出で、減点からのスタートとなったが、初日後半から3日目までオール2連対。「気持ちを