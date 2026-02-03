モーニング開催のボートレース鳴門G1「第69回四国地区選手権」は2日、安定板が外れた状況で3日目の開催が行われた。きょう3日の4日目、注目は予選ラストの12Rだ。3日目のチルト3からイン仕様にして菅が逃げる。エンジンはいいので、しっかり反応はしてくれるだろう。相手は混戦ムード。コース利に好気配の葛原を対抗にした。3日目のレースが鮮やかだった森高も外せない。サッと外を握って堀本が素早く好位とみて最後の印を託し