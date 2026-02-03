Jリーグは2日、東京・MUFG国立で、6日に開幕する特別大会「百年構想リーグ」に向けたイベントを行い、J1各クラブの主力選手が集結した。FC東京はレンタル先の岡山から復帰した日本代表MF佐藤龍之介（19）が出席。昨季ベストヤングプレーヤー賞を受賞したホープは4カ月間の特別大会で「圧倒的な数字」を目標に掲げ、メンバー入りを狙う6月開幕のW杯北中米大会まで駆け抜ける。憧れの舞台に続く道のりは決して平たんではない。1