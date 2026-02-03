堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）が、4月より放送されることが決定した。堤が日曜劇場で主演を務めるのは、27年ぶりとなる。【写真】『ＧＩＦＴ』より堤真一の場面カットが多数公開本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間や家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。主演を務めるの