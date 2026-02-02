「このコラボ、待ってた！」と思わず声が出てしまいそうな新作バッグが、2026年1月21日に【しまむら】から登場！ 韓国・大邱にあるパン屋さん「BOMILLDANG（ボミルダン）」が、人気インフルエンサー@dayofme0607さんプロデュースのブランド「tal. by yumi.」とコラボレーション。韓国らしい愛らしさを感じさせつつ、大人世代のコーデにもなじみやすそうなデザインは、まさに「可愛さ100点」。40・50代の日