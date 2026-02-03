６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スノーボード・ハーフパイプ女子の工藤璃星（りせ、ＴＯＫＩＯインカラミ）が２日、事前合宿地のスイス・ラークスからオンライン会見に臨んだ。１６歳６か月で挑む初めての五輪へ「今まで大会とかには出したことがないルーチンをたぶんやると思う。しっかり決め切れて、金メダルが取れればいいな」と目を輝かせた。冬季五輪では、２２年北京五輪銅の村瀬心椛を超える日本女子最年少メダ