インスタグラムで報告東京・両国国技館で行われた大相撲初場所は、大関・安青錦（安治川）の2場所連続優勝で幕を閉じた。3月場所に向けて力士たちが稽古に励む立浪部屋には、海外から超大物が訪れ、横綱・豊昇龍らと並んで笑みを浮かべた。海外から稽古場を訪れたのは、元イングランド代表MFデービッド・ベッカム氏の次男、ロメオだった。キャップを被り、白いシャツに黒パンツを合わせたラフな姿。恋人キム・ターンブルととも