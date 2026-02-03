６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スノーボード・ハーフパイプ女子代表の小野光希（バートン）が事前合宿地のスイス・ラークスからオンライン会見に臨んだ。２大会連続の五輪舞台へ、２１歳は「２大会連続で五輪に出場させて頂けることに、すごくありがたいことだと思っています。前回できなかったこと、新しくやりたいことをしっかりできたらと思っています」と腕をまくった。高校３年時の１７歳で初出場した前回２２