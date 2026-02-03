広島GK大迫が百年構想リーグPK戦での活躍を誓った。特別大会の地域リーグラウンドは90分間で決着がつかない場合、PK戦を実施。守護神の見せ場が増えるルールを「ヒーローになることができるので楽しみ」と歓迎する。日本は前回22年W杯決勝トーナメントではPK戦の末に敗退しており、北中米大会に向けても貴重な機会。日の丸で正守護神の座をつかむためにも「緊張感のあるPKができるのはありがたい」と見据えた。