W杯イヤー開幕に向け、柏FW細谷は百年構想リーグでの得点量産を誓った。川崎Fとの開幕戦からリーグ18試合とプレーオフの2試合を戦う。全20試合で目指すのは、優勝と2桁得点だ。W杯本大会への生き残りを懸けたサバイバルレースも続く。点取り屋は「個人としてはW杯もある。そこに向けてのアピールの場。試合がある限りは点を取り続けたい。それが一番の近道だと思っている」と意気込んだ。