初代チェアマンの川淵三郎氏が野々村チェアマンと対談を行い、百年構想リーグで導入されるPK戦について「いいんじゃないの。日本、PK下手だもん」と支持した。日本代表はW杯のPK戦で勝利したことがなく、「ちゃんと練習してないから負けるのであって、そういうところもレベルアップしていかないと」と言及。89歳になっても歯に衣（きぬ）着せぬ川淵節は健在で「審判に文句を言ってどうするのって、今のJリーグに一番言いたい」