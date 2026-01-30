チリのバチェレ元大統領【サンパウロ共同】チリのボリッチ大統領は2日、年末に任期満了を迎える国連のグテレス事務総長の後任選出を巡り、国連人権高等弁務官を務めたバチェレ元大統領（74）が立候補すると正式に発表した。歴代事務総長は全員男性で、初の女性トップ誕生に期待が集まっている。バチェレ氏はチリ初の女性大統領として2006〜10年、14〜18年の2度大統領を務めた。国連経験も豊富で、10〜13年に女性の地位向上に取