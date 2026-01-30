俳優の堤真一（６１）が４月スタートのＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜、後９・００）に主演し、天才宇宙物理学者を演じることが２日、分かった。堤が同枠に主演するのは９９年の「ザ・ドクター」以来、２７年ぶりとなる。堤が久々に大役を務めるその舞台は、パラスポーツである「車いすラグビー」。物語の始まりを前に「この物語は『車いすラグビー』が主役だと思っています。あくまでも僕はうまくサポートする立場でいた