きのう午後、群馬県桐生市の信用金庫に男が押し入り、現金200万円を奪って逃走しました。警察によりますと、きのう午後1時ごろ、桐生市の信用金庫に男が押し入り、従業員の女性に「金を出せ、早くしろ」と言って拳銃のようなものを突きつけ、現金200万円を奪って逃げたということです。女性は拳銃のようなものについて「玩具に見えた」と話しているということです。当時、店内に客はおらず、従業員にもけがはありませんでした。ま