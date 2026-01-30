2024年2月、明治座創業150周年記念公演のフィナーレを華々しく飾った舞台『メイジ・ザ・キャッツアイ』。連日満席という大きな反響の中、惜しまれつつ幕を閉じた本作が、約2年半の時を経て、待望の再演が決定いたしました！物語の主人公となる怪盗キャッツアイの三姉妹には、前回公演に引き続き、来生瞳役に藤原紀香、来生泪役に高島礼子、来生愛役に剛力彩芽が続投し、気品と華を纏う三名による豪華トリプル主演が再び実現します