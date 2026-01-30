差額１３００万ドル（約２０億円）の調停争いが注目されるタイガースと左腕のタリク・スクバル投手（２９）の年俸調停公聴会が、４日（日本時間５日）、米アリゾナ州で行われることに決まったと、デトロイト・フリープレスのペトゾイド記者が伝えた。２０２６年オフにＦＡ権を持つスクバルとタイガースは今季契約の合意に至らず、年俸調停に持ち込まれた。米メディアによると、スクバルは今季年俸３２００万ドル（約５０億円）