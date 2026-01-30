青森県では大雪のため自衛隊の災害派遣が始まり、屋根の雪下ろしなど除雪支援にあたっています。青森市では今シーズンの積雪が183センチに到達、年間では歴代4位の記録的な豪雪となっています。これを受けて14年ぶりに自衛隊の災害派遣が決まり、初日から隊員が屋根の雪下ろしにあたりました。災害派遣を受けた住人「この人たち来てくれなければ、きょうかあしたのうちに家がつぶれると思ってた。きょうあたりはゆっくり寝れるとい