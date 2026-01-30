気象台は、午前4時7分に、なだれ注意報を三次市、廿日市市、安芸太田町、北広島町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】広島県・三次市、廿日市市、安芸太田町、北広島町に発表（雪崩注意報） 3日04:07時点南部では、4日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。広島県では、4日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■三次市□なだれ注意報【発表】4