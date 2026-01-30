俳優の堤真一（６１）が４月期のＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（後９時）に主演し、天才宇宙物理学者役を演じることが２日、分かった。日曜劇場の主演は「ザ・ドクター」以来２７年ぶり２回目になる。演じるのは“天才すぎる”頭脳と知識を持ち合わせた大学の准教授・伍鉄。興味のある難問を見つけ、答えを導き出すことだけを生きがいとしてきたが、ある日、従姉妹（いとこ）がヘッドコーチを務める車いすラグビーチームの練習