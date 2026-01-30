女優の藤原紀香（５４）、高島礼子（６１）、剛力彩芽（３３）がトリプル主演する舞台「メイジ・ザ・キャッツアイ」が２０２４年以来、２年ぶりに再演されることが２日、分かった。９月に福岡・博多座、１０月に東京・明治座、１１月に大阪・新歌舞伎座で上演する。明治時代の東京を舞台に、喫茶猫目を営む次女・瞳（藤原）、長女・泪（るい、高島）、三女・愛（剛力）が泥棒三姉妹「キャッツアイ」として、鮮やかに盗みを繰り