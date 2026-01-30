女優の尾野真千子が出演する日本PCサービス株式会社のサービスブランド「デジホ（デジタルホスピタル）」の新CM（関西エリア）が、3日からオンエアされる。関係者は「サスペンス映画を思わせるシリアスな空気が漂う廃工場を舞台に撮影されました。CMの世界観とギャップを活かした作品づくりに定評のある佐藤渉監督のもと、第一線で活躍するスタッフ陣が集結し、映画さながらのスケール感と緊迫感を徹底的に追求した本格的なク