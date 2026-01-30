ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSのメンバー・OMIの最新アルバム『THE FUSION』が、3日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初週売上3.6万枚で初登場1位を獲得。OMIとして自身初の「オリコン週間アルバムランキング」1位獲得となった。【動画】三代目JSB・OMI『THE FUSION』MV本作は、2024年6月にさまざまなキャリアを持つ異色のアーティストと融合することで、新たなエンターテイメントを創造す