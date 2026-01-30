日向坂46の最新シングル「クリフハンガー」が、3日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、前作「お願いバッハ！」の初週売上（2025年9月29日付：初週売上45.1万枚）を上回る初週47.3万枚を記録し、1位に初登場した。【動画】日向坂46「クリフハンガー」MVなお、2019年4月8日付での1stシングル「キュン」【※1】から、16作連続、通算16作目の1位を獲得となる。ともに女性アーティスト歴代1位記録を保持する「1stから