アメリカのトランプ大統領はインドのモディ首相と電話会談を行い、新たな貿易協定で合意したと明らかにしました。現在50%となっているインドへの関税は18%に引き下げるということです。アメリカのトランプ大統領は2日、インドのモディ首相と電話会談し、交渉が長期化していた貿易協定について、両国が「即時の発効で合意した」と自身のSNSで明らかにしました。インドからの輸入品に対する関税を18%に引き下げる一方、インド側はア