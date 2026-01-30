ミラノ・コルティナオリンピックの大会組織委員会は2日、ミラノで行われる開会式でオリンピック旗を運ぶ「フラッグベアラー」を発表し、秋葉忠利前広島市長らが選ばれました。開会式では8人が大会の象徴であるオリンピック旗を運ぶ予定で、その1人に秋葉忠利前広島市長が選ばれました。組織委員会によりますと、秋葉さんは核兵器廃絶を目指す「平和首長会議」のメンバーとして核軍縮に取り組んできた活動が評価されたということで