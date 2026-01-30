ミラノ・コルティナオリンピックの開幕を6日に控え、開会式のリハーサルの様子が一部公開されました。公開された写真には大きな額縁や扇子を手にしたパフォーマーや、箱のようなステージで踊るダンサーの姿などが映し出されています。演目のテーマは「Bellezza」で、世界的に有名な舞台芸術の教育機関であるスカラ座アカデミーのダンサーたちが出演するということです。開会式の本番では総勢1340名のパフォーマーが出演するほか、