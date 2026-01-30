きょうの為替市場はドルの買い戻しが強まる中、ポンドドルは一時１．３６ドル台前半まで下落。フィボナッチ３８．２％戻しの水準が１．３６５０ドル付近に来ており、その水準に到達している。ブレイクすれば５０％戻しの１．３５９０ドルまでの到達の可能性は高まる。一方、ポンド円は２１２．６０円付近に上昇する展開。 今週は英中銀が金融政策委員会（ＭＰＣ）を開催するが、市場では据え置きが確実視されている。ただ、