ミラノ・コルティナオリンピックの開幕を前に大会で授与されるメダルが2日、メディアに公開されました。メダルを制作したのはイタリア国立造幣局で、廃棄物から回収されたリサイクル金属が使われています。おもて面は2つの半円が斜めに組み合った形が特徴でオリンピック、パラリンピックともに共通のデザインとなっています。また裏面には、「MILANOCORTINA2026」の大会エンブレムのほか、それぞれの種目名や開催地などが刻印され