NY株式2日（NY時間12:09）（日本時間02:09） ダウ平均49383.65（+491.18+1.00%） ナスダック23642.88（+181.06+0.77%） CME日経平均先物53980（大証終比：+1350+2.51%） 欧州株式2日終値 英FT100 10341.56（+118.02+1.15%） 独DAX 24797.52（+258.71+1.05%） 仏CAC40 8181.17（+54.64+0.67%） 米国債利回り 2年債 3.559（+0.037） 10年債 4.269（+0.034） 30年債 4.89