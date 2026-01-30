◇オランダ1部アヤックス2ー2エクセルシオール（2026年2月1日）アヤックスのDF冨安健洋（27）が1日、敵地のエクセルシオール戦でアーセナルに所属した24年10月以来、484日ぶりの公式戦復帰を果たした。後半35分から左サイドバックで出場。「求められている役割は若い選手のお手本になること」と出場直前に2―0から追いつかれた守備を引き締め、「一つステップを踏めた」と安堵（あんど）した。昨年2月に右膝を手術し、同7