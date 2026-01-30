ジアスは、2026年2月2日より、オリジナルソファシリーズ「TILO(ティーロ)」の新ラインナップとして、「TILO オットマン」の販売を開始しました。「TILO」は、「『お気に入り』を仕立てよう」をコンセプトに、一人ひとりのライフスタイルや好みに合わせて、自分だけのオリジナルソファをコーディネートできるシリーズです☆ ジアス「TILO(ティーロ)」オットマン 販売開始日：2026年2月2日(月)販売場所：ジアスショ