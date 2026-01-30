◆ミラノ・コルティナ五輪◇フィギュアスケート公式練習（２日、ミラノ・アイススケートアリーナ）男子の世界王者で金メダル候補のイリア・マリニン（米国）が２日、本番会場で公式練習に臨んだ。練習後、取材に応じ「初めての練習としてはとてもよかった。メインアリーナの氷で初めて滑ってみて、とてもいい感触だったし、これからもっとよくなると思う」と語った。上下黒の練習着で氷上に降りたマリニンは、ジャンプの感