2月2日放送の『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系）第5話では、子どもの頃に交わした約束が再来した。 参考：中村海人、『夫に間違いありません』光聖役を語る「すごく考えながら作品の中で生きている」 第4話で、紗春（桜井ユキ）は一樹（安田顕）の右手のほくろに気づいた。しかし、紗春は、遺体が自分の夫であることに気づいていない。紗春は、聖子（松下奈緒）に店で働かせてほしいと頼む。失踪した夫の