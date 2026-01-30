NY株式2日（NY時間11:13）（日本時間01:13） ダウ平均49344.04（+451.57+0.92%） ナスダック23579.38（+117.56+0.50%） CME日経平均先物53835（大証終比：+1205+2.24%） 欧州株式2日GMT16:13 英FT100 10324.49（+100.95+0.99%） 独DAX 24810.91（+272.10+1.11%） 仏CAC40 8191.83（+65.30+0.80%） 米国債利回り 2年債 3.565（+0.043） 10年債 4.273（+0.038） 30年債