きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドルの買い戻しが強まっており、ユーロドルは続落。一時１．１８ドルを割り込んだ。それでもまだ２１日線の上で推移しており、１月中旬からの急速な上昇の調整の範囲ではある。本日の２１日線は１．１７ドル台半ばに来ている。一方、ユーロ円はドル円の買い戻しとユーロドルの戻り売りに挟まれ、１８３円台での振幅が続いている。 今週はＥＣＢ理事会が開催されるが、