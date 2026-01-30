スノーボード女子ハーフパイプ（HP）のミラノ・コルティナ五輪日本代表が2日、事前合宿地のスイス・ラークスからオンライン会見に臨み、3大会連続代表で22年北京五輪銅メダルの冨田せな（宇佐美SC）は「楽しみな気持ちと、ドキドキの気持ちが半々。やりたい技をやって、後悔のないようにしたい」と意気込みを示した。6日の開会式では、旗手の大役を務めることも決まっている。打診を受けた時は純粋に「うれしかった」といい、