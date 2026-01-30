大リーグ公式サイトが、ドジャース・大谷が共同著者として出版する愛犬デコピンが主役の絵本「デコピンのとくべつないちにち（邦題）」に関する記事を掲載した。米国版の3日（日本時間4日）の発売を前に「世界的スーパースターが絵本の著者に？二刀流で知られる大谷がこのオフシーズン、愛犬デコピンの力を少し借りて新たな試みに出る」と紹介。20日発売予定の日本語版出版元のポプラ社によると、この絵本による収益は全て慈