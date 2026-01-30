レッズはマリナーズからFAとなっていたメジャー通算325本塁打の右の強打者・スアレスと1年1500万ドル（約23億2500万円）で合意したと、大リーグ公式サイトが伝えた。27年は1600万ドル（約24億8000万円）の契約で球団と選手の双方が選択権を持つという。昨季はダイヤモンドバックスとマ軍で打率・228、49本塁打、118打点をマークした。