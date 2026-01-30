ボートレース蒲郡の「ラグーナテンボス杯争奪戦」は２日、予選３日目が行われた。清水攻二（５１＝山口）は前半２Ｒで２コースから木村亮太をジカまくりでねじ伏せて今節初勝利を挙げると、絶好枠で臨んだ後半８Ｒはきっちり逃げて連勝。得点率を８位タイまで押し上げて予選突破へ大きく前進した。ただ、相棒４９号機の仕上がりに関しては「足はそんなにいいとは思えない。展示タイムは出るようになったけど乗りにくいのが気