茨城県取手市は、令和8年2月2日(月)10時から、市LINE公式アカウントの機能を拡充し、「スマホ市役所」を開設しました。市役所窓口に行かず、開庁時間を気にせず、スマートフォンから24時間いつでも申請や手続きが可能になります。 取手市「スマホ市役所」 開設日：2026年2月2日(月) 10時利用方法：取手市LINE公式アカウントを友だち追加利用料金：無料（通信料は利用者負担） 「スマホ市役所」は、取手