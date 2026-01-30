リーフラスは、北海道紋別市教育委員会より、国の「部活動改革実行期間」初年度となる2026年度からの「紋別市地域クラブ運営業務」を受託しました。市内3中学校を統合して運営する「紋別モデル」の構築を通じ、少子化地域における持続可能な受け皿を整備するとしています。 リーフラス「紋別市地域クラブ運営業務」 契約期間:2026年4月1日〜2029年3月31日（3年間） 紋別市では、少子化により学校部活動の規模