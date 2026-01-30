株式会社マックスは、創業120周年を機にコーポレートロゴを20年ぶりに刷新し、2026年3月21日より順次運用を開始します。小学校の手洗い場の石けんとして親しまれた「レモン石鹸」から始まり、ボディソープやシャンプー、入浴剤などのトイレタリー商品、その後はスキンケアカテゴリーへと事業を広げてきたマックス。「社会に必要とされる企業であり続けたい」という想いを企業の”顔”として示すため、「誠実・継承・世界へ」をテー