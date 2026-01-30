JR東海は去年4月から12月までの連結決算を発表し、売上高は1兆5141億円、最終利益は4592億円で、いずれも同じ時期で過去最高となりました。 【写真を見る】JR東海 売上高・最終利益ともに“過去最高”第３四半期の連結決算業績予想も過去最高の見通し 東海道新幹線で、大阪・関西万博の来場者の利用が好調だったことなどが要因だということです。 今年度の業績予想は、売上高と最終利益ともに過去最高となる見通しです。