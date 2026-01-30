ボートレース下関のＧＩ「第６９回中国地区選手権競走」は２日、準優勝戦が行われた。藤原碧生（２５＝岡山）が脅威の舟足で２回目のＧＩ優出をたぐり寄せた。３号艇で出走した準優９Ｒ、バックでは３番手も２Ｍをブン回して２着に浮上しゴールした。「舟の返りが良かったし、伸びて行く感じがありました。足に関しては上位と言えます」と舟足の手応えは抜群だ。優勝戦は６号艇で出走。「みんな強いけど、一生懸命頑張ります