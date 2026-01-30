ボートレース下関のＧＩ「第６９回中国地区選手権競走は２日、準優勝戦が行われた茅原悠紀（３８＝岡山）は準優９Ｒでインから逃げ切って勝利。優出一番乗りを果たした。タッグを組む３８号機は２連対２８％と低め。それでも４日目までに懸命の調整でなんとか中堅レベルまで舟足を引き出した。準優後も「余裕がないですね。準優も１００点満点のレースをしてやっと逃げ切れたって感じ。足は中堅のままで新聞的に言えば◯・◯