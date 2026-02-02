キヤノンの決算。インクジェットプリンターやカメラが好調だったキヤノンが発表した2025年度通期（2025年1月〜12月）の連結業績は、売上高が前年比2.5%増の4兆6247万円、営業利益が同62.8%増の4553億円、当期純利益が同107.5%増の3220億円となった。キヤノン 専務取締役 経理本部長の浅田稔氏は、「第4四半期（2025年10月〜12月）は、レーザープリンターが減収となったものの、新製品が好調なカメラや、安心安全に対するニーズを背