【ミラノ（イタリア）２日＝富張萌黄】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケートの公式練習が本番会場で行われた。初出場の山田和哉（ウェルネット）は団体追い抜きメンバーでの確認を中心に、初滑りを終えた。「滑りやすくて自分的にはいい手応え」と氷の状態を話した。初の五輪を目前に控え、現在は楽しむことを優先としている。この日も氷上で記念撮影を何度も繰り返し、「いっぱい撮ってもらえました」と