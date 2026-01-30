プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「市販品活用で簡単！恵方巻き」 「菜の花のからし和え」 「豚汁」 の全3品。 節分の恵方巻に菜の花を合わせた、春を感じられるメニューです。【主食】市販品活用で簡単！恵方巻き 市販品をうまく使って、お家で恵方巻を作りましょう！ ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：467Kcal レシピ制作：フードコーディネーター山下 和美 材料（2人