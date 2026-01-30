スポーツウェア大手の「ゴールドウイン」が、イギリスのロンドンにヨーロッパの旗艦店をオープンしました。THE NORTH FACEの正規代理店としても知られるスポーツ・アウトドアウェア企業、ゴールドウイン。1月31日、イギリス・ロンドンにドイツに続くヨーロッパ2つ目の旗艦店をオープンしました。Goldwin London・寺瀬脩店長：ロンドンといえば、気温的にもアウトドアがとても合う。雨も多いし、そういったライフスタイルに合うよう