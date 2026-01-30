名古屋市天白区の住宅に侵入し、現金を盗んだとして男が逮捕されました。周辺では同様の被害が相次いでいて、警察が関連を調べています。 【写真を見る】周辺で空き巣被害約20件…警察が関連調べる住宅に侵入し現金を盗んだ疑いで男（41）を逮捕無施錠の窓から侵入か 逮捕されたのは天白区の会社員・八橋幸佑容疑者（41）です。 警察によりますと、八橋容疑者は去年12月に天白区内の住宅に侵入し、現金約300円を盗んだ疑い